Результаты матчей Первой лиги — 2025/2026 по футболу на 4 мая

Сегодня, 4 мая, состоялись два заключительных матча в рамках 32-го тура Лиги Pari сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты Первой лиги на 4 мая:

«Урал» — «Шинник» — 0:1;

«Арсенал» Тула — «Ротор» — 2:2.

Первое место в турнирной таблице Первой лиги занимает «Факел». В активе воронежского клуба 64 набранных очка в 32 матчах. На второй строчке располагается московская «Родина», у которой 62 очка в 32 играх. Третье и четвёртое места занимают «Урал» (58) и волгоградский «Ротор» (53). В зоне вылета располагаются «Черноморец» (29), «Чайка» (22) и «Сокол» (22).