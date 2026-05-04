Результаты матчей 32-го тура Первой лиги сезона-2025/2026

В понедельник завершился 32-й тур Лиги Pari. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами тура.

Результаты матчей 32-го тура Первой лиги:

1 мая, пятница:

«КАМАЗ» — «Спартак» Кострома — 2:0.

2 мая, суббота:

«Челябинск» – «Нефтехимик» — 2:0;

«Черноморец» – «Родина» — 1:3;

3 мая, воскресенье:

«СКА-Хабаровск» – «Уфа» — решение о матче будет приниматься КДК;

«Волга» Ульяновск – «Сокол» — 0:1;

«Чайка» – «Торпедо» Москва — 0:2;

«Факел» – «Енисей» — 2:0.

4 мая, понедельник:

«Урал» – «Шинник» — 0:1;

«Арсенал» Тула – «Ротор» — 2:2.

Первое место в турнирной таблице Первой лиги занимает «Факел». В активе воронежского клуба 64 набранных очка в 32 матчах. На второй строчке располагается московская «Родина», у которой 62 очка в 32 играх. Третье и четвёртое места занимают «Урал» (58) и волгоградский «Ротор» (53). В зоне вылета располагаются «Черноморец» (29), «Чайка» (22) и «Сокол» (22).