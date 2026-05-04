Нобель Арустамян высказался о замене Челестини на Игдисамова в роли главного тренера ЦСКА

Футбольный комментатор Нобель Арустамян высказался об уходе из ЦСКА главного тренера Фабио Челестини и назначении на его место россиянина Дмитрия Игдисамова. В среду, 6 мая, армейцы сыграют со «Спартаком» в финале Пути регионов Фонбет Кубка России.

«После поражения со счётом 1:3 от «Зенита» обещанное Евгением Гинером наводнение вылилось в увольнение Фабио Челестини. За два дня до финала Пути регионов Кубка России ЦСКА меняет главного тренера. К «Спартаку» команду будет готовить Дмитрий Игдисамов. В качестве тренера он прошёл всю армейскую вертикаль: через академию ЦСКА и молодёжку (взял золото МФЛ-2024 и серебро в 2025-м). В марте тренер попал в штаб Челестини.

Главное преимущество Игдисамова – работа с молодыми футболистами. Среди его воспитанников сейчас в основе играют Кисляк, Глебов, Лукин. Учитывая стратегию клуба по взращиванию молодых талантов, назначение Игдисамова – понятный шаг. Благодаря нему в академии ЦСКА появился Матвей Кисляк. После ухода из «Чертаново» игроку отказали «Спартак», «Динамо» и «Локомотив».

Под руководством Игдисамова в молодёжной команде Матвей впервые дебютировал за основу – в Кубке России против «Оренбурга» (6:0) вышел в старте и забил на 87-й минуте. Весной ЦСКА растерял осенний азарт вместе с шансами на призы в чемпионате. Матч со «Спартаком» в среду – важнейший для ЦСКА на этом отрезке сезона и определяющий для тренера», — написал Арустамян в телеграм-канале.