Кержаков оценил шансы московского «Динамо» в матче с «Краснодаром» в Кубке России

Бывший нападающий сборной России Александр Кержаков оценил шансы московского «Динамо» в ответном матче финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Краснодаром».

Fonbet Кубок России . Финал (Путь РПЛ). 2-й матч
07 мая 2026, четверг. 20:30 МСК
Краснодар
Не начался
Динамо М
Москва
«На мой взгляд, выходить так и играть с «Краснодаром» на выезде в полуфинале Кубка, шансов совсем мало. Я думаю, единственный вариант – это усилить оборону и просто ждать своего шанса. Всё таки Тюкавин – качественный футболист, Бителло… они вдвоём могу что-нибудь придумать. Остальное будет зависеть от того, насколько качественно они сыграют в обороне, но с такой защитой, как в матче с «Локомотивом» [в 28-м туре Мир РПЛ], шансов практически нет», — сказал Кержаков в видео на YouTube-канале «Это футбол, брат!».

В первом матче, прошедшем в Москве, команды сыграли вничью (0:0).

