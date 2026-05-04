«Сантос» опубликовал заявление на тему конфликта между Неймаром и Робиньо-младшим

«Сантос» в соцсетях опубликовал заявление относительно конфликта между футболистами команды Неймаром и Робиньо-младшим. Ранее сообщалось, что во время тренировки игроки поругались, после чего Неймар толкнул и ударил Робиньо-младшего, но затем принёс ему извинения.

«ФК «Сантос» сообщает, что по распоряжению администрации сразу после произошедших событий было начато внутреннее расследование для анализа инцидента с участием спортсменов Неймара и Робсона де Соузы-младшего (Робиньо) во время тренировки в прошлое воскресенье (3 мая) в тренировочном центре имени Пеле. Юридический отдел клуба отвечает за проведение расследования», — сказано в сообщении клуба.

В 11 матчах текущего клубного сезона Неймар забил четыре гола и отдал три голевые передачи.