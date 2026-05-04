Стало известно, в каком случае Жиру завершит карьеру

Нападающий «Лилля» Оливье Жиру может завершить карьеру в ближайшее время. Об этом сообщает журналист Алексис Бернард в социальной сети X.

Срок действия нынешнего трудового договора футболиста с «догами» рассчитан до ближайшего лета. По данным источника, француз либо подпишет с клубом новое соглашение, рассчитанное на один сезон, либо завершит игровую карьеру.

В 43 матчах нынешнего клубного сезона Жиру забил 11 голов и отдал одну результативную передачу. Ранее футболист также выступал за «Монпелье», «Арсенал», «Челси», «Милан», «Лос-Анджелес» и другие команды. В составе сборной Франции игрок становился чемпионом мира.