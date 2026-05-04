«Эвертон» — «Манчестер Сити»: Барри сравнял счёт на 68-й минуте
В эти минуты идёт матч 35-го тура английской Премьер-лиги сезона-2025/2026, в котором играют «Эвертон» и «Манчестер Сити». Встреча проходит на стадионе «Хилл Дикинсон» в Ливерпуле. В качестве главного арбитра матча выступает Майкл Оливер. На данный момент счёт 1:1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Англия — Премьер-лига . 35-й тур
04 мая 2026, понедельник. 22:00 МСК
3 : 3
0:1 Доку – 43' 1:1 Барри – 68' 2:1 О'Брайен – 73' 3:1 Барри – 81' 3:2 Холанд – 83' 3:3 Доку – 90+7'
На 68-й минуте Тьерно Барри забил ответный мяч. Ранее, на 43-й минуте, Жереми Доку открыл счёт в этой игре и вывел «горожан» вперёд.
На данный момент «Эвертон» с 47 очками находится на 11-м месте в турнирной таблице высшего дивизиона английского первенства, «Манчестер Сити» с 70 очками располагается на второй строчке.
В следующем туре «ириски» 10 мая на выезде встретятся с «Кристал Пэлас», «горожане» 9 мая примут «Брентфорд».
