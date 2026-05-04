Шнякин рассказал, какую позицию планирует усилить «Спартак» и как это отразится на Барко

Футбольный комментатор Дмитрий Шнякин рассказал, какую позицию в летнее трансферное окно собираются усилить в «Спартаке», а также предположил, как будет выглядеть средняя линия и атака команды в новом сезоне.

«Я знаю, что «Спартак» ищет классного левого защитника. Барко может играть номинально как левый атакующий полузащитник и всегда будет смещаться в середину, Жедсон Фернандеш будет просто ещё одной «восьмёркой». Вот и всё.

Барко — слева, Солари — справа, впереди нападающий какой угодно и в середине — Жедсон, Умяров, Литвинов. На позиции слева будет какой-то ультраатакующий левый защитник, которого ищет «Спартак», — сказал Шнякин в эфире «Матч ТВ».