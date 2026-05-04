Гурцкая назвал игрока ЦСКА, которого назначил бы и. о. главного тренера на ближайшие матчи

Футбольный агент Тимур Гурцкая высказал мнение, что голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев мог бы стать исполняющим обязанности главного тренера команды в ближайших матчах.

«Сейчас, например, лично я бы попросил Акинфеева эти две игры провести. Потому что Игорь авторитетом обладает. Объединить команду. Ни вот этот парень, который молодой придёт [Дмитрий Игдисамов], а чтобы Акинфеев за это взялся. Авторитет их несоизмерим. Сейчас им тренер нужен постольку поскольку. О какой тактике может идти речь?» — сказал Гурцкая в видео на YouTube-канале «Это футбол, брат!».

ЦСКА на своём официальном сайте объявил об увольнении Фабио Челестини с поста главного тренера. Армейский клуб и швейцарский специалист расторгли контракт по соглашению сторон.

Исполняющим обязанности главного тренера команды назначен Дмитрий Игдисамов.