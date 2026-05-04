Чемпионат Италии по футболу 2025/2026: результаты на 4 мая 2026, календарь, турнирная таблица

Результаты матчей 34-го тура чемпионата Италии — 2025/2026 по футболу, календарь, таблица
В понедельник, 4 мая, завершился 35-й тур итальянской Серии А сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами всех сыгранных матчей.

Результаты встреч 35-го тура Серии А:

1 мая, пятница:

«Пиза» – «Лечче» — 1:2.

2 мая, суббота:

«Удинезе» – «Торино» — 2:0;
«Комо» – «Наполи» — 0:0;
«Аталанта» – «Дженоа» — 0:0.

3 мая, воскресенье:

«Болонья» – «Кальяри» — 0:0;
«Сассуоло» – «Милан» — 2:0;
«Ювентус» – «Верона» — 1:1;
«Интер» – «Парма» — 2:0.

4 мая, понедельник:

«Кремонезе» – «Лацио» — 1:2;
«Рома» – «Фиорентина» — 4:0.

По итогам тура чемпионом Италии досрочно стал «Интер». Команда набрала 82 очка в 35 матчах. Второе место с 70 очками занимает «Наполи». На третьей строчке располагается «Милан», у которого 67 очков. Вылет в Серию B оформили «Пиза» (18) очков и «Верона» (20). Третьей командой в зоне вылета является «Кремонезе» (28).

Календарь Серии А сезона-2025/2026
Турнирная таблица Серии А сезона-2025/2026
«Интер» — чемпион Италии, но это базовый минимум. Как оценить работу Киву?
