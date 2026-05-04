Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Бояринцев оценил шансы «Спартака» и ЦСКА на победу в матче Кубка России

Бояринцев оценил шансы «Спартака» и ЦСКА на победу в матче Кубка России
Комментарии

Бывший футболист московского «Спартака» Денис Бояринцев оценил шансы красно-белых и ЦСКА на победу в финальном матче Пути регионов Фонбет Кубка России.

Fonbet Кубок России . 1/2 финала. Этап 2 (Путь регионов)
06 мая 2026, среда. 20:00 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Никакой лёгкой прогулки не будет. Как всегда это будет дерби. Это будет полный стадион, который даст определённую мотивацию. Да, у армейцев сейчас действительно провальная весна, «Спартак» чуть получше, но тоже лихорадит по результату. Могут сумасшедшую игру выдать, а могут и проиграть. Поэтому дерби, которое знаковое и для игроков, и для болельщиков, уравняет все шансы. Никому в этом матче не могу отдать преимущество. Шансы 50 на 50», — сказал Бояринцев в видео на YouTube-канале «Спартак Шоу».

Материалы по теме
Бояринцев назвал необходимое условие для дальнейшего прогресса Максименко в «Спартаке»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android