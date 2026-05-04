Бояринцев оценил шансы «Спартака» и ЦСКА на победу в матче Кубка России

Бывший футболист московского «Спартака» Денис Бояринцев оценил шансы красно-белых и ЦСКА на победу в финальном матче Пути регионов Фонбет Кубка России.

«Никакой лёгкой прогулки не будет. Как всегда это будет дерби. Это будет полный стадион, который даст определённую мотивацию. Да, у армейцев сейчас действительно провальная весна, «Спартак» чуть получше, но тоже лихорадит по результату. Могут сумасшедшую игру выдать, а могут и проиграть. Поэтому дерби, которое знаковое и для игроков, и для болельщиков, уравняет все шансы. Никому в этом матче не могу отдать преимущество. Шансы 50 на 50», — сказал Бояринцев в видео на YouTube-канале «Спартак Шоу».