Бояринцев оценил шансы «Спартака» и ЦСКА на победу в матче Кубка России
Бывший футболист московского «Спартака» Денис Бояринцев оценил шансы красно-белых и ЦСКА на победу в финальном матче Пути регионов Фонбет Кубка России.
Fonbet Кубок России . 1/2 финала. Этап 2 (Путь регионов)
06 мая 2026, среда. 20:00 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
«Никакой лёгкой прогулки не будет. Как всегда это будет дерби. Это будет полный стадион, который даст определённую мотивацию. Да, у армейцев сейчас действительно провальная весна, «Спартак» чуть получше, но тоже лихорадит по результату. Могут сумасшедшую игру выдать, а могут и проиграть. Поэтому дерби, которое знаковое и для игроков, и для болельщиков, уравняет все шансы. Никому в этом матче не могу отдать преимущество. Шансы 50 на 50», — сказал Бояринцев в видео на YouTube-канале «Спартак Шоу».
