Результаты матчей 34-го тура чемпионата Испании — 2025/2026 по футболу

В понедельник, 4 мая, завершился 34-й тур испанской Ла Лиги сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами минувших матчей.

Результаты матчей 34-го тура чемпионата Испании:

1 мая, пятница:

«Жирона» – «Мальорка» – 0:1.

2 мая, суббота:

«Вильярреал» – «Леванте» – 5:1;
«Валенсия» – «Атлетико» Мадрид – 0:2;
«Алавес» – «Атлетик» Бильбао – 2:4;
«Осасуна» – «Барселона» – 1:2.

3 мая, воскресенье:

«Сельта» – «Эльче» – 3:1;
«Хетафе» – «Райо Вальекано» – 0:2;
«Бетис» – «Овьедо» – 3:0;
«Эспаньол» – «Реал» Мадрид – 0:2.

4 мая, понедельник:

«Севилья» – «Реал Сосьедад» – 1:0.

После 34 матчей чемпионата Испании «Барселона» набрала 88 очков и возглавляет турнирную таблицу. Мадридский «Реал» заработал 77 очков и располагается на второй строчке. В топ-4 также входят «Вильярреал» (68 очков) и мадридский «Атлетико» (63).

Календарь Ла Лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Ла Лиги сезона-2025/2026
Победы лидеров, увольнение Челестини и допинг Заболотного. Главное за тур РПЛ
