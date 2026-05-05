Арсен Адамов уйдёт из «Зенита» по окончании сезона

Защитник сборной России Арсен Адамов по окончании нынешнего сезона покинет санкт-петербургский «Зенит».

— Арсен, вы останетесь в «Зените»?

— Нет.

— Куда дальше, есть планы?

— Планы уже есть, — приводит слова Адамова «РБ Спорт».

Арсен Адамов является воспитанником «Ахмата». На взрослом уровне футболист также защищал цвета команды из Грозного. Помимо этого, в послужном списке игрока есть «Урал» и «Оренбург». За петербуржцев Адамов выступает с 2022 года, за это время он принял участие в 30 матчах за клуб, в которых забил один гол и отдал четыре результативные передачи. В составе сине-бело-голубых защитник дважды стал чемпионом России и выиграл два Суперкубка страны. Контракт футболиста с «Зенитом» рассчитан до 30 июня 2026 года.