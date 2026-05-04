«Рома» разгромила «Фиорентину» и сократила отставание от зоны Лиги чемпионов до 1 очка

Завершился матч 35-го тура итальянской Серии А сезона-2025/2026 между «Ромой» и «Фиорентиной». Команды играли на стадионе «Олимпико» в Риме. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Лука Цуфферли. Победу со счётом 4:0 праздновали хозяева поля.

На 13-й минуте защитник Джанлука Манчини вывел римлян вперёд. На 17-й минуте латераль Уэсли Франса удвоил преимущество столичного клуба. На 34-й минуте испанец Марио Эрмосо сделал счёт в пользу «Ромы» разгромным. На 59-й минуте полузащитник Никколо Пизилли забил четвёртый гол «волков».

«Рома» довела количество набранных в сезоне очков до 64. Команда занимает пятое место в турнирной таблице и отстаёт от располагающегося в зоне Лиги чемпионов УЕФА «Ювентуса» на одно очко, от «Милана» — на три. «Фиорентина» с 37 очками занимает 15-е место.