Рома — Фиорентина, результат матча 4 мая 2026, счет 4:0, 35-й тур Серии А 2025/2026

«Рома» разгромила «Фиорентину» и сократила отставание от зоны Лиги чемпионов до 1 очка
Завершился матч 35-го тура итальянской Серии А сезона-2025/2026 между «Ромой» и «Фиорентиной». Команды играли на стадионе «Олимпико» в Риме. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Лука Цуфферли. Победу со счётом 4:0 праздновали хозяева поля.

Италия — Серия А . 35-й тур
04 мая 2026, понедельник. 21:45 МСК
Рома
Рим
Окончен
4 : 0
Фиорентина
Флоренция
1:0 Манчини – 13'     2:0 Франса – 17'     3:0 Эрмосо – 34'     4:0 Пизилли – 58'    

На 13-й минуте защитник Джанлука Манчини вывел римлян вперёд. На 17-й минуте латераль Уэсли Франса удвоил преимущество столичного клуба. На 34-й минуте испанец Марио Эрмосо сделал счёт в пользу «Ромы» разгромным. На 59-й минуте полузащитник Никколо Пизилли забил четвёртый гол «волков».

«Рома» довела количество набранных в сезоне очков до 64. Команда занимает пятое место в турнирной таблице и отстаёт от располагающегося в зоне Лиги чемпионов УЕФА «Ювентуса» на одно очко, от «Милана» — на три. «Фиорентина» с 37 очками занимает 15-е место.

