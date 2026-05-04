«Эвертон» — «Манчестер Сити»: О'Брайен забил второй мяч «ирисок» на 73-й минуте

В эти минуты идёт матч 35-го тура английской Премьер-лиги сезона-2025/2026, в котором играют «Эвертон» и «Манчестер Сити». Встреча проходит на стадионе «Хилл Дикинсон» в Ливерпуле. В качестве главного арбитра матча выступает Майкл Оливер. На данный момент счёт 2:1 в пользу «ирисок». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 73-й минуте Джейк О'Брайен обеспечил «ирискам» преимущество. Ранее, на 43-й минуте, Жереми Доку открыл счёт в этой игре и вывел «горожан» вперёд. На 68-й минуте Тьерно Барри забил ответный мяч.

На данный момент «Эвертон» с 47 очками находится на 11-м месте в турнирной таблице высшего дивизиона английского первенства, «Манчестер Сити» с 70 очками располагается на второй строчке.

В следующем туре «ириски» 10 мая на выезде встретятся с «Кристал Пэлас», «горожане» 9 мая примут «Брентфорд».