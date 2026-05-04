«Манчестер Сити» избежал поражения от «Эвертона» в матче 35-го тура АПЛ

Окончен матч 35-го тура английской Премьер-лиги сезона-2025/2026, в котором играли «Эвертон» и «Манчестер Сити». После финального свистка зафиксирован счёт 3:3. Встреча состоялась на стадионе «Хилл Дикинсон» в Ливерпуле. В качестве главного арбитра матча выступил Майкл Оливер.

На 43-й минуте Жереми Доку открыл счёт в этой игре и вывел «горожан» вперёд. На 68-й минуте Тьерно Барри забил ответный мяч. На 73-й минуте Джейк О'Брайен обеспечил «ирискам» преимущество. На 81-й минуте Барри оформил дубль. На 83-й минуте Эрлинг Холанд забил второй гол «горожан». Доку на 90+7-й минуте вернул равенство на табло.

После этой игры «Эвертон» с 48 очками находится на 10-м месте в турнирной таблице высшего дивизиона английского первенства, «Манчестер Сити» с 71 очком располагается на второй строчке.

В следующем туре «ириски» 10 мая на выезде встретятся с «Кристал Пэлас», «горожане» 9 мая примут «Брентфорд».