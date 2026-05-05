«Севилья» победила «Реал Сосьедад» и покинула зону вылета, Захарян на поле не вышел

Завершился матч 34-го тура испанской Ла Лиги, в котором встречались «Севилья» и «Реал Сосьедад». Игра прошла на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» (Севилья, Испания). В качестве главного арбитра выступил Хуан Мартинес Мунуэра (Аликанте, Испания). Победу в матче со счётом 1:0 праздновали футболисты команды хозяев.

Единственный мяч в матче забил нападающий «Севильи» Алексис Санчес на 50-й минуте. Российский полузащитник «Реала Сосьедад» Арсен Захарян был включён в заявку своей команды на матч, но на поле не вышел.

После 34 матчей чемпионата Испании «Реал Сосьедад» набрал 43 очка и занимает девятое место в турнирной таблице. «Севилья» располагается на 17-й строчке. У команды в активе 37 очков.

В следующем матче чемпионата «Реал Сосьедад» в домашней игре встретится с «Бетисом» 9 мая, а «Севилья» в этот же день сыграет с «Эспаньолом».