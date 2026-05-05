Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Севилья — Реал Сосьедад, результат матча 4 мая 2026, счёт 1:0, 34-й тур Ла Лиги 2025/2026

«Севилья» победила «Реал Сосьедад» и покинула зону вылета, Захарян на поле не вышел
Комментарии

Завершился матч 34-го тура испанской Ла Лиги, в котором встречались «Севилья» и «Реал Сосьедад». Игра прошла на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» (Севилья, Испания). В качестве главного арбитра выступил Хуан Мартинес Мунуэра (Аликанте, Испания). Победу в матче со счётом 1:0 праздновали футболисты команды хозяев.

Испания — Примера . 34-й тур
04 мая 2026, понедельник. 22:00 МСК
Севилья
Севилья
Окончен
1 : 0
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
1:0 Санчес – 50'    

Единственный мяч в матче забил нападающий «Севильи» Алексис Санчес на 50-й минуте. Российский полузащитник «Реала Сосьедад» Арсен Захарян был включён в заявку своей команды на матч, но на поле не вышел.

После 34 матчей чемпионата Испании «Реал Сосьедад» набрал 43 очка и занимает девятое место в турнирной таблице. «Севилья» располагается на 17-й строчке. У команды в активе 37 очков.

В следующем матче чемпионата «Реал Сосьедад» в домашней игре встретится с «Бетисом» 9 мая, а «Севилья» в этот же день сыграет с «Эспаньолом».

Календарь Ла Лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Ла Лиги сезона-2025/2026
Материалы по теме
Победы лидеров, увольнение Челестини и допинг Заболотного. Главное за тур РПЛ
Победы лидеров, увольнение Челестини и допинг Заболотного. Главное за тур РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android