«Арсенал» увеличил отрыв от «Манчестер Сити» в чемпионской гонке по итогам 35-го тура АПЛ

Лондонский «Арсенал» увеличил отрыв от «Манчестер Сити» в чемпионской гонке английской Премьер-лиги благодаря разгромной победе над «Фулхэмом» (3:0) в матче 35-го тура. Теперь «канониры» опережают главного преследователя на пять очков.

«Манчестер Сити» в завершившемся туре сыграл вничью с «Эвертоном» (3:3), уступая в два мяча к 83-й минуте, но отыгравшись в концовке. Теперь «горожане» отстают от лондонцев на пять очков при игре в запасе.

В трёх заключительных турах «Арсенал» сыграет с «Вест Хэмом» (10 мая), «Бёрнли» (18 мая) и «Кристал Пэлас» (24 мая). «Сити» встретится с «Брентфордом» (9 мая), «Борнмутом» (19 мая) и «Астон Виллой» (24 мая). Перенесённый матч с «Кристал Пэлас» состоится 13 мая.