«Почему до такого можно было довести?» Кержаков — о «Пари НН»

Бывший нападающий «Зенита» Александр Кержаков высказался о результатах «Пари НН» в нынешнем сезоне Мир Российской Премьер-Лиги и об увольнении Алексея Шпилевского с поста главного тренера команды.

«Ситуация в Нижнем Новгороде меня поражает, если честно. То, что происходит сейчас с клубом, я вообще не понимаю. Почему до такого можно было довести? Как руководство доводит до такой ситуации клуб? Как можно было допустить, что клуб сейчас вылетает из Премьер-Лиги, учитывая то, что они брали дорогостоящего тренера, они декларировали очень много манифестов относительно того, как у них будет меняться футбол и как это будет исполняться. Я не понимаю увольнения Шпилевского и хочется спросить: «Зачем вы это делаете сейчас?» — сказал Кержаков в видео на YouTube-канале «Это футбол, брат!».

«Пари Нижний Новгород» объявил об увольнении Алексея Шпилевского с поста главного тренера 28 апреля. 38-летний специалист и нижегородский клуб расторгли контракт по обоюдному согласию сторон.

После 28 туров чемпионата России «Пари НН» набрал 22 очка и занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице.

