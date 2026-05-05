Журавель высказался о «привозе» Гехи в матче «Манчестер Сити» с «Эвертоном» в АПЛ

Футбольный комментатор Тимур Журавель высказался о результативной ошибке защитника «Манчестер Сити» Марка Гехи в матче 35-го тура английской Премьер-лиги с «Эвертоном» (3:3). До игры «горожане» шли вровень по потерянным очкам с возглавляющим чемпионскую гонку «Арсеналом».

«Если этот цирковой гол решит судьбу чемпионства… Даже судьи тут растерялись. Сначала «зажгли» офсайд, потому что нападающий «Эвертона» Барри стоял во вне игры с запасом, а потом поняли, что голевой пас-то Барри получил от игрока «Сити»!

Это при том, что с 2017 года Гвардиола «Эвертону» не проигрывал. Когда-то Дэвид Мойес сделал из Микеля Артеты звезду АПЛ, а сейчас Мойес может сделать Артету чемпионом.

Многие английские эксперты исходили из того, что «Арсенал» и «Сити» выиграют все оставшиеся матчи. Так что итоговая ничья 3:3 «Сити» — очень большая уступка «Арсеналу», — написал Журавель в телеграм-канале.