Журавель высказался о «привозе» Гехи в матче «Манчестер Сити» с «Эвертоном» в АПЛ
Футбольный комментатор Тимур Журавель высказался о результативной ошибке защитника «Манчестер Сити» Марка Гехи в матче 35-го тура английской Премьер-лиги с «Эвертоном» (3:3). До игры «горожане» шли вровень по потерянным очкам с возглавляющим чемпионскую гонку «Арсеналом».

Англия — Премьер-лига . 35-й тур
04 мая 2026, понедельник. 22:00 МСК
Эвертон
Ливерпуль
Окончен
3 : 3
Манчестер Сити
Манчестер
0:1 Доку – 43'     1:1 Барри – 68'     2:1 О'Брайен – 73'     3:1 Барри – 81'     3:2 Холанд – 83'     3:3 Доку – 90+7'    

«Если этот цирковой гол решит судьбу чемпионства… Даже судьи тут растерялись. Сначала «зажгли» офсайд, потому что нападающий «Эвертона» Барри стоял во вне игры с запасом, а потом поняли, что голевой пас-то Барри получил от игрока «Сити»!

Это при том, что с 2017 года Гвардиола «Эвертону» не проигрывал. Когда-то Дэвид Мойес сделал из Микеля Артеты звезду АПЛ, а сейчас Мойес может сделать Артету чемпионом.

Многие английские эксперты исходили из того, что «Арсенал» и «Сити» выиграют все оставшиеся матчи. Так что итоговая ничья 3:3 «Сити» — очень большая уступка «Арсеналу», — написал Журавель в телеграм-канале.

