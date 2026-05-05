«Хуже уже не будет». Гришин — об увольнении Челестини из ЦСКА

Бывший футболист московского ЦСКА Александр Гришин высказался об увольнении Фабио Челестини с поста главного тренера армейцев.

«Когда я проснулся и увидел штук 30 непринятых звонков от журналистов, понял, что произошло что‑то особенное. Эта отставка давно напрашивалась. Евгений Гинер, которого я очень уважаю, на днях сказал в ответ на вопрос о работе Челестини: «Моё мнение: завтра будет наводнение». Точно так и вышло, через день Челестини убрали.

Руководство долго терпело, и хуже уже не будет. Конечно, лучше тоже сложно сделать, поскольку до конца сезона осталось несколько игр, и что‑то сделать тяжело. Что тут успеет новый тренер? Тем не менее сейчас надо встряхнуть команду. Настроиться на дерби против «Спартака» можно и без тренера. Выиграть один матч можно и на эмоциях. А дальше хуже точно не будет», — сказал Гришин в эфире «Матч ТВ».

ЦСКА на своём официальном сайте объявил об увольнении Фабио Челестини с поста главного тренера. Армейский клуб и швейцарский специалист расторгли контракт по соглашению сторон. Исполняющим обязанности главного тренера команды назначен Дмитрий Игдисамов.

В среду, 6 мая, ЦСКА предстоит встретиться с московским «Спартаком» в финале Пути регионов Фонбет Кубка России.

Fonbet Кубок России. 1/2 финала. Этап 2 (Путь регионов)
06 мая 2026, среда. 20:00 МСК
Спартак М
Москва
ЦСКА
Москва
