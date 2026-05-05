Результаты матчей 35-го тура чемпионата Англии — 2025/2026 по футболу

В понедельник, 4 мая, завершился 35-й тур английской Премьер-лиги сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей.

Результаты матчей 35-го тура АПЛ:

1 мая, пятница:

«Лидс Юнайтед» — «Бёрнли» — 3:1.

2 мая, суббота:

«Брентфорд» – «Вест Хэм Юнайтед» — 3:0;

«Вулверхэмптон» – «Сандерленд» — 1:1;

«Ньюкасл Юнайтед» – «Брайтон энд Хоув Альбион» — 3:1;

«Арсенал» – «Фулхэм» — 3:0.

3 мая, воскресенье:

«Борнмут» – «Кристал Пэлас» — 3:0;

«Манчестер Юнайтед» – «Ливерпуль» — 3:2;

«Астон Вилла» – «Тоттенхэм Хотспур» — 1:2.

4 мая, понедельник:

«Челси» – «Ноттингем Форест» — 1:3;

«Эвертон» – «Манчестер Сити» — 3:3.

Турнирную таблицу чемпионата Англии возглавляет «Арсенал». Команда набрала 76 очков за 35 матчей. На втором месте с 71 очком располагается «Манчестер Сити», у команды есть игра в запасе. Топ-3 с 64 очками замыкает «Манчестер Юнайтед».