Семшов назвал фаворита матча между «Спартаком» и ЦСКА в Кубке России

Бывший футболист сборной России Игорь Семшов назвал фаворита предстоящего финального матча Пути регионов Фонбет Кубка России, в котором встретятся московский «Спартак» и ЦСКА.

«У «Спартака» есть преимущество над ЦСКА за счёт достаточно обширной скамейки. Они могут варьировать состав так, что Солари не попадает в старт, а Жедсон меняет позиции. Главное для Карседо — не намудрить с составом.

Думаю, что обе команды не будут менять наигранные схемы. ЦСКА может помочь эмоциональная встряска после отставки главного тренера, но в плане игры «Спартак» выглядит предпочтительнее. Думаю, что матч завершится в основное время, до серии пенальти не дойдёт», — сказал Семшов в эфире «Матч ТВ».