Гиббс-Уайт показал шрам на половину лица после столкновения с вратарём «Челси»

Полузащитник «Ноттингем Форест» Морган Гиббс-Уайт опубликовал пост на своей странице в соцсетях, где показал своё лицо со шрамом после тяжёлого столкновения с голкипером «Челси» Робертом Санчесом в очном матче 35-го тура английской Премьер-лиги. Лондонцы проиграли встречу со счётом 1:3.

Англия — Премьер-лига . 35-й тур
04 мая 2026, понедельник. 17:00 МСК
Челси
Лондон
Окончен
1 : 3
Ноттингем Форест
Ноттингем
0:1 Авонийи – 2'     0:2 Жезус – 15'     0:3 Авонийи – 52'     1:3 Педро – 90+3'    

«Спасибо за сообщения! Что за победа! Мои поздравления, Тайво Авонийи (оформил дубль в этом матче. — Прим. «Чемпионата»)», — написал Гиббс-Уайт на фотографии.

Фото: Из личного архива Моргана Гиббс-Уайта

Напомним, по ходу встречи на 66-й минуте произошло столкновение полузащитника «Ноттингем Форест» Моргана Гиббс-Уайта с вратарём «синих» Робертом Санчесом. И испанец, и англичанин были заменены после этого эпизода.

