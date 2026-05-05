Гиббс-Уайт показал шрам на половину лица после столкновения с вратарём «Челси»

Полузащитник «Ноттингем Форест» Морган Гиббс-Уайт опубликовал пост на своей странице в соцсетях, где показал своё лицо со шрамом после тяжёлого столкновения с голкипером «Челси» Робертом Санчесом в очном матче 35-го тура английской Премьер-лиги. Лондонцы проиграли встречу со счётом 1:3.

«Спасибо за сообщения! Что за победа! Мои поздравления, Тайво Авонийи (оформил дубль в этом матче. — Прим. «Чемпионата»)», — написал Гиббс-Уайт на фотографии.

Фото: Из личного архива Моргана Гиббс-Уайта

Напомним, по ходу встречи на 66-й минуте произошло столкновение полузащитника «Ноттингем Форест» Моргана Гиббс-Уайта с вратарём «синих» Робертом Санчесом. И испанец, и англичанин были заменены после этого эпизода.