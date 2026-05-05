Гвардиола прокомментировал потерю очков «Манчестер Сити» в матче с «Эвертоном» в АПЛ

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал потерю очков команды в матче 35-го тура АПЛ с «Эвертоном».
«Действительно хорошая игра. В первом тайме мы играли великолепно. Очень, очень хорошо. Во втором тайме они прибавили, и мы, возможно, были не такими агрессивными, и, конечно, потом пропустили гол. После того, как они отыгрались, они показали настоящую английскую игру — очень агрессивную, очень, очень агрессивную в единоборствах. Но в целом, мы показали действительно хорошую игру», — приводит слова Гвардиолы BBC.
После этой игры «Эвертон» с 48 очками находится на 10-м месте в турнирной таблице высшего дивизиона английского первенства, «Манчестер Сити» с 71 очком располагается на второй строчке. Возглавляет турнирную таблицу «Арсенал», набрав 76 очков.
