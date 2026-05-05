Вратарь «Челси» обратился к Гиббс-Уайту после тяжёлого столкновения в очном матче

Голкипер «Челси» Роберт Санчес показал своё лицо после тяжёлого столкновения с полузащитником «Ноттингем Форест» Морганом Гиббс-Уайтом и обратился к англичанину после очного матча 35-го тура английской Премьер-лиги. Лондонцы проиграли встречу со счётом 1:3.

«Морган, вижу, что ты чувствуешь себя хуже, чем я. Надеюсь, что с тобою всё хорошо, приятель!» — написал Санчес на фотографии.

Фото: Из личного архива Роберта Санчеса

Напомним, по ходу встречи на 66-й минуте произошло столкновение полузащитника «Ноттингем Форест» Гиббс-Уайта с вратарём «синих» Санчесом. И испанец, и англичанин были заменены после этого эпизода. Обоим футболистам нанесли несколько швов на лицо.