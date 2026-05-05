Вратарь «Челси» обратился к Гиббс-Уайту после тяжёлого столкновения в очном матче
Голкипер «Челси» Роберт Санчес показал своё лицо после тяжёлого столкновения с полузащитником «Ноттингем Форест» Морганом Гиббс-Уайтом и обратился к англичанину после очного матча 35-го тура английской Премьер-лиги. Лондонцы проиграли встречу со счётом 1:3.
Англия — Премьер-лига . 35-й тур
04 мая 2026, понедельник. 17:00 МСК
Челси
Лондон
Окончен
1 : 3
Ноттингем Форест
Ноттингем
0:1 Авонийи – 2' 0:2 Жезус – 15' 0:3 Авонийи – 52' 1:3 Педро – 90+3'
«Морган, вижу, что ты чувствуешь себя хуже, чем я. Надеюсь, что с тобою всё хорошо, приятель!» — написал Санчес на фотографии.
Фото: Из личного архива Роберта Санчеса
Напомним, по ходу встречи на 66-й минуте произошло столкновение полузащитника «Ноттингем Форест» Гиббс-Уайта с вратарём «синих» Санчесом. И испанец, и англичанин были заменены после этого эпизода. Обоим футболистам нанесли несколько швов на лицо.
