Баринов обратился к тренерскому штабу Челестини после увольнения из ЦСКА

Полузащитник ЦСКА Дмитрий Баринов обратился к тренерскому штабу швейцарского специалиста Фабио Челестини после объявления об их увольнении из клуба.

«Дорогие тренеры, огромное вам спасибо за всё! Это был короткий и сложный период, но работать с вами было приятно. Желаю вам всего наилучшего в карьере и жизни!» — написал Баринов на своей странице в соцсети, прикрепив фотографии с тренировочного процесса.

Об уходе Челестини ЦСКА объявил сегодня, 4 мая. Армейский клуб и швейцарский специалист расторгли контракт по соглашению сторон. Также вместе с Фабио тренерский штаб покидают Манель Экспосито, Хосе Блеса, Хавьер Нойя, Габриэле Багаттини и Паоло Фаваретто. Исполняющим обязанности главного тренера ЦСКА назначен Дмитрий Игдисамов.

Баринов выступает за армейцев с января 2026 года. За это время он провёл 12 матчей за клуб, в которых не отметился результативными действиями.

На данный момент ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России, записав в свой актив 45 очков. Безвыигрышная серия команды в чемпионате России составляет пять матчей (три ничьих и два поражения).