Обляков от имени игроков ЦСКА обратился к Челестини после объявления об отставке Фабио

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков обратился к швейцарскому специалисту Фабио Челестини после объявления о его увольнении из клуба.

«Было хорошее время. Бывали разные матчи, но мы вместе верили. Да, что‑то не получилось. Спасибо вам за работу, было приятно. Мы для себя тоже что‑то новое почерпнули. В плане тренировочного процесса, мышления. И за это мы вам все благодарны», — сказал Обляков на видео, опубликоваанное пресс‑службой ЦСКА.

Об уходе Челестини ЦСКА объявил сегодня, 4 мая. Армейский клуб и швейцарский специалист расторгли контракт по соглашению сторон. Исполняющим обязанности главного тренера ЦСКА назначен Дмитрий Игдисамов.

