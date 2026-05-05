«Ни Соболев, ни Глушенков на это не подходил». Радимов – о Дивееве в «Зените»

Бывший футболист ЦСКА Владислав Радимов высказался о защитнике «Зенита» Игоре Дивееве.

«Мы лично общались с Дивеевым несколько раз. Настолько классный парень оказался, с прекрасным чувством юмора. И второе: он влился в команду — то, чего не хватало, какого‑то русского лидера, такого, знаешь, стержня.

То есть ни Соболев, ни Глушенков, ни кто‑то из вратарей на это не подходил. И вот сейчас есть Дивеев, который свой. Я, честно говоря, вообще не понимаю, зачем его отпустил ЦСКА. Вот хоть убейте», — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».

Дивеев перебрался из ЦСКА в «Зенит» в обмен на аргентинского форварда Гонду с доплатой со стороны санкт-петербургского клуба. В нынешнем сезоне Дивеев принял участие в 32 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив четыре гола и одну результативную передачу.