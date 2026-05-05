Гвардиола высказался о чемпионской гонке в АПЛ после потери очков в матче с «Эвертоном»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о чемпионской гонке в чемпионате Англии после потери очков в матче 35-го тура с «Эвертоном» (2:2).

«Это уже не в наших руках. Раньше было, теперь — нет. У нас ещё есть матчи. Посмотрим, что произойдёт», — приводит слова Гвардиолы BBC.

За три тура до конца сезона «Манчестер Сити» с 71 очком располагается на второй строчке. Возглавляет турнирную таблицу «Арсенал», набрав 76 очков. Отметим, у «горожан» есть одна игра в запасе.

В следующем туре чемпионата Англии «Манчестер Сити» встретится с «Брентфордом», а «Арсенал» проведёт матч с «Вест Хэмом».