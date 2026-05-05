Süddeutsche Zeitung: если «Бавария» хочет в финал ЛЧ, им надо обыграть Сафонова

Немецкое издание Süddeutsche Zeitung опубликовало материал о российском голкипере «ПСЖ» Матвее Сафонове перед ответным матче Лиги чемпионов с «Баварией».

«Если «Бавария» в среду хочет выйти в финал Лиги чемпионов, ей придётся как минимум дважды обыграть белокурого человека с пучком или победить в серии пенальти. Хотя… всего дважды? Победа «ПСЖ» со счётом 5:4 в первом матче в Париже показала, что две лучшие команды мира больше склонны атаковать, чем защищаться, больше к анархии, чем к контролю — к восторгу почти всех зрителей. Это был, мягко говоря, не матч для вратарей», — написано в статье.

Ответный матч между «Баварией» и «ПСЖ» состоится 7 мая.