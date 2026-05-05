Радимов: если «Сочи» спасаётся? Я накрываю стол на всю команду вместе с массажистами

Бывший полузащитник сборной России Владислав Радимов поделился мыслями о положении «Сочи» в борьбе за выживание в Российской Премьер-Лиге сезона-2025/2026 и объявил, что сделает для сочинцев в случае успеха клуба по итогам гонки за спасение в высшем дивизионе страны.

— Если «Сочи» спасается, то…

— Я накрываю стол прямо на всю команду вместе с массажистами и прочими. Но я так понимаю, что там будет самый дорогой ресторан. Я заработал достаточно денег, справлюсь. Но я в «Сочи» не верю, это невозможно. Это из области фантастики. Хотя, как теперь оказывается, если Кравцов начнет стрелять хет‑триками, и не дай бог это сделает на «Газпром Арене», то возможно всё, — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».

После 28 матчей чемпионата России сочинский клуб набрал 21 очко и занимает последнее, 16-е место. «Оренбург» заработал 26 очков и располагается на 13-й строчке. На 14-й строчке в турнирной таблице находится махачкалинское «Динамо», в активе которого 24 очка. В следующем матче сочинцы встретятся в гостях с «Зенитом».