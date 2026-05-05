Райя гарантировал себе 3-ю подряд «Золотую перчатку» АПЛ. Такое было лишь дважды в истории

Вратарь «Арсенала» Давид Райя обеспечил себе получение третьей подряд «Золотой перчатки» английской Премьер-лиги. Об этом сообщает B/R Football в соцсети X.

Это стало возможным после того, как «Арсенал» обыграл «Фулхэм» в матче 35-го тура чемпионата Англии со счётом 3:0. Райя провёл 17-й «сухой» матч в сезоне, что гарантирует ему победу в борьбе за данный индивидуальный титул. На награду также претендует итальянский вратарь Джанлуиджи Доннарумма из «Манчестер Сити», который может разделить с испанцем приз в случае, если сыграет «на ноль» в четырёх оставшихся для «горожан» матчах АПЛ, а Райа пропустит хотя бы один мяч во всех трёх финальных играх кампании.

Отметим, Райя станет лишь третьим голкипером в истории АПЛ, кому удалось выиграть «Золотую перчатку» три раза подряд, после Джо Харта и Пепе Рейны.