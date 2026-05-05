Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Вратарь Арсенала Райя гарантировал себе третью подряд Золотую перчатку в АПЛ. Ранее такое удавалось лишь двоим в истории

Райя гарантировал себе 3-ю подряд «Золотую перчатку» АПЛ. Такое было лишь дважды в истории
Комментарии

Вратарь «Арсенала» Давид Райя обеспечил себе получение третьей подряд «Золотой перчатки» английской Премьер-лиги. Об этом сообщает B/R Football в соцсети X.

Это стало возможным после того, как «Арсенал» обыграл «Фулхэм» в матче 35-го тура чемпионата Англии со счётом 3:0. Райя провёл 17-й «сухой» матч в сезоне, что гарантирует ему победу в борьбе за данный индивидуальный титул. На награду также претендует итальянский вратарь Джанлуиджи Доннарумма из «Манчестер Сити», который может разделить с испанцем приз в случае, если сыграет «на ноль» в четырёх оставшихся для «горожан» матчах АПЛ, а Райа пропустит хотя бы один мяч во всех трёх финальных играх кампании.

Отметим, Райя станет лишь третьим голкипером в истории АПЛ, кому удалось выиграть «Золотую перчатку» три раза подряд, после Джо Харта и Пепе Рейны.

Материалы по теме
Фото
Вратарь «Челси» обратился к Гиббс-Уайту после тяжёлого столкновения в очном матче
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android