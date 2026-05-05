Сперцян опубликовал пост после победы «Краснодара» в матче РПЛ с «Акроном»

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян опубликовал пост по случаю победы «быков» в матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026 с «Акроном» (1:0).

«Плюс три очка в копилку. Забираем ещё одну важную победу. Спасибо, что поддерживаете! До встречи дома!» — написал Сперцян в своём телеграм-канале.

Сперцян в этой встрече отметился ассистом на нападающего Джона Кордобу. После 28-го тура «Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России. Действующие чемпионы страны набрали 63 очка в 28 матчах. Отрыв от идущего вторым «Зенита» составляет одно очко.

