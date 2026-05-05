Süddeutsche Zeitung: кажется, все просто забыли, что Матвей Сафонов — россиянин

Немецкое издание Süddeutsche Zeitung опубликовало материал о российском голкипере «ПСЖ» Матвее Сафонове, в котором вспомнило о том, как в клуб переходил украинский защитник Илья Забарный.

«Прошлым летом всё же возник небольшой ажиотаж. Усиливая оборону, «ПСЖ» подписал центрального защитника Илью Забарного, ирония в том, что он украинец. В Париже задавались вопросом, смогут ли они вообще играть в одной команде: выходить вместе на поле, сидеть рядом на скамейке, тренироваться бок о бок. В клубе решили лишний раз не акцентировать на этом внимание — не фотографировать их вместе, чтобы никто не оказался в неловком положении. Теперь же и эта неловкость сошла на нет. Кажется, все просто забыли, что Матвей Сафонов — россиянин», — написано в статье.

В нынешнем сезоне Сафонов принял участие в 23 матчах во всех турнирах, в которых пропустил 24 гола и 11 раз отыграл «на ноль».

