Стали известны слова Холанда игрокам «Манчестер Сити» после ничьей с «Эвертоном» в АПЛ
Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд подбодрил партнёров по команде после матча 35-го тура чемпионата Англии с «Эвертоном» (3:3).
Англия — Премьер-лига . 35-й тур
04 мая 2026, понедельник. 22:00 МСК
3 : 3
0:1 Доку – 43' 1:1 Барри – 68' 2:1 О'Брайен – 73' 3:1 Барри – 81' 3:2 Холанд – 83' 3:3 Доку – 90+7'
«Мы всё ещё в игре», — приводит слова Холанда BBC, которые футболист сказал партнёрам по команде на поле после матча.
За три тура до конца сезона «Манчестер Сити» с 71 очком располагается на второй строчке. Возглавляет турнирную таблицу «Арсенал», набрав 76 очков. Отметим, у «горожан» есть одна игра в запасе.
В следующем туре чемпионата Англии «Манчестер Сити» встретится с «Брентфордом», а «Арсенал» проведёт матч с «Вест Хэмом».
В нынешнем сезоне Холанд принял участие в 49 матчах во всех турнирах, в которых забил 36 голов и сделал 7 результативных передач.
