Стали известны слова Холанда игрокам «Манчестер Сити» после ничьей с «Эвертоном» в АПЛ

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд подбодрил партнёров по команде после матча 35-го тура чемпионата Англии с «Эвертоном» (3:3).

«Мы всё ещё в игре», — приводит слова Холанда BBC, которые футболист сказал партнёрам по команде на поле после матча.

За три тура до конца сезона «Манчестер Сити» с 71 очком располагается на второй строчке. Возглавляет турнирную таблицу «Арсенал», набрав 76 очков. Отметим, у «горожан» есть одна игра в запасе.

В следующем туре чемпионата Англии «Манчестер Сити» встретится с «Брентфордом», а «Арсенал» проведёт матч с «Вест Хэмом».

В нынешнем сезоне Холанд принял участие в 49 матчах во всех турнирах, в которых забил 36 голов и сделал 7 результативных передач.