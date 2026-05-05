Стали известны слова Холанда игрокам «Манчестер Сити» после ничьей с «Эвертоном» в АПЛ

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд подбодрил партнёров по команде после матча 35-го тура чемпионата Англии с «Эвертоном» (3:3).

Англия — Премьер-лига . 35-й тур
04 мая 2026, понедельник. 22:00 МСК
Эвертон
Ливерпуль
Окончен
3 : 3
Манчестер Сити
Манчестер
0:1 Доку – 43'     1:1 Барри – 68'     2:1 О'Брайен – 73'     3:1 Барри – 81'     3:2 Холанд – 83'     3:3 Доку – 90+7'    

«Мы всё ещё в игре», — приводит слова Холанда BBC, которые футболист сказал партнёрам по команде на поле после матча.

За три тура до конца сезона «Манчестер Сити» с 71 очком располагается на второй строчке. Возглавляет турнирную таблицу «Арсенал», набрав 76 очков. Отметим, у «горожан» есть одна игра в запасе.

В следующем туре чемпионата Англии «Манчестер Сити» встретится с «Брентфордом», а «Арсенал» проведёт матч с «Вест Хэмом».

В нынешнем сезоне Холанд принял участие в 49 матчах во всех турнирах, в которых забил 36 голов и сделал 7 результативных передач.

