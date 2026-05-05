Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Стало известно будущее нападающего «Шальке-04» 40-летнего Эдина Джеко

Стало известно будущее нападающего «Шальке-04» 40-летнего Эдина Джеко
Комментарии

«Шальке» хочет сохранить нападающего Эдина Джеко в своём составе, сообщает журналист Николо Скира.

По данным источника, соглашение с 40-летним боснийцем планируется продлить до лета 2027 года.

Сам форвард заявил, что примет решение о своём будущем в ближайшие недели после финального турнира чемпионата мира-2026 — всё будет зависеть от самочувствия игрока.

Джеко выступает за «Шальке» с января 2026 года. В текущем сезоне нападающий сборной Боснии и Герцеговины за 766 минут игрового времени забил шесть голов и оформил три голевые передачи.

Действующий контракт футболиста рассчитан до 30 июня 2026 года.

По данным портала Тransfermarkt, трансферная стоимость Джеко составляет € 1,5 млн.

Материалы по теме
40-летний Джеко, который помог «Шальке» вернуться в Бундеслигу, высказался о своём будущем
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android