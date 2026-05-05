Стало известно будущее нападающего «Шальке-04» 40-летнего Эдина Джеко

«Шальке» хочет сохранить нападающего Эдина Джеко в своём составе, сообщает журналист Николо Скира.

По данным источника, соглашение с 40-летним боснийцем планируется продлить до лета 2027 года.

Сам форвард заявил, что примет решение о своём будущем в ближайшие недели после финального турнира чемпионата мира-2026 — всё будет зависеть от самочувствия игрока.

Джеко выступает за «Шальке» с января 2026 года. В текущем сезоне нападающий сборной Боснии и Герцеговины за 766 минут игрового времени забил шесть голов и оформил три голевые передачи.

Действующий контракт футболиста рассчитан до 30 июня 2026 года.

По данным портала Тransfermarkt, трансферная стоимость Джеко составляет € 1,5 млн.