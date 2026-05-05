Унаи Эмери — один из главных кандидатов на пост тренера «Реала» — talkSPORT

Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери рассматривается как один из возможных кандидатов на пост наставника мадридского «Реала». Об этом сообщает talkSPORT.

По информации источника, руководство испанского клуба включило 54-летнего специалиста в шорт-лист претендентов на замену нынешнему тренеру и он является одним из главных вариантов.

Эмери возглавил «Астон Виллу» осенью 2022 года, а его действующее соглашение с английским клубом рассчитано до 2029 года. При этом отмечается, что испанца может заинтересовать работа в «Реале», особенно на фоне финансовых ограничений бирмингемцев.

Сейчас «Астон Вилла» идёт пятой в турнирной таблице АПЛ, набрав 58 очков в 35 матчах сезона.

Кроме того, команда продолжает выступление в еврокубках. В полуфинале Лиги Европы клуб встречается с «Ноттингемом». Первый матч завершился поражением «Виллы» со счётом 0:1, ответная встреча пройдёт 7 мая.

Ранее Эмери уже работал в чемпионате Испании, тренируя «Альмерию», «Валенсию», «Севилью» и «Вильярреал».