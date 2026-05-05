Унаи Эмери — один из главных кандидатов на пост тренера «Реала» — talkSPORT

Комментарии

Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери рассматривается как один из возможных кандидатов на пост наставника мадридского «Реала». Об этом сообщает talkSPORT.

По информации источника, руководство испанского клуба включило 54-летнего специалиста в шорт-лист претендентов на замену нынешнему тренеру и он является одним из главных вариантов.

Эмери возглавил «Астон Виллу» осенью 2022 года, а его действующее соглашение с английским клубом рассчитано до 2029 года. При этом отмечается, что испанца может заинтересовать работа в «Реале», особенно на фоне финансовых ограничений бирмингемцев.

Сейчас «Астон Вилла» идёт пятой в турнирной таблице АПЛ, набрав 58 очков в 35 матчах сезона.

Кроме того, команда продолжает выступление в еврокубках. В полуфинале Лиги Европы клуб встречается с «Ноттингемом». Первый матч завершился поражением «Виллы» со счётом 0:1, ответная встреча пройдёт 7 мая.

Ранее Эмери уже работал в чемпионате Испании, тренируя «Альмерию», «Валенсию», «Севилью» и «Вильярреал».

