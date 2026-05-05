«Очень разочарован результатом». Тренер «Челси» Макфарлейн после поражения от «Ноттингема»

Исполняющий обязанности главного тренера «Челси» Калум Макфарлейн прокомментировал поражение своей команды от «Ноттингем Форест» (1:3) в домашнем матче 35-го тура английской Премьер-лиги.

«Да, очень разочарован игрой, разочарован результатом. Думаю, мы вчера ни разу не показали тот уровень, на который способны. Первые 15 минут мы были далеки от того уровня, который требовался. Ранний гол стал нокаутирующим ударом, и мы, кажется, так и не оправились от этого момента.

Когда мы все же заиграли, у нас были моменты — Энцо попал в штангу, Коул не забил пенальти, Жоау во время гола был в офсайде. Когда ты так плохо начинаешь, тебе нужно, чтобы эти моменты сложились в твою пользу, чтобы получить шанс вернуться в игру. Но в конечном счёте первые 15 минут были неприемлемы», — сказал 40-Макфарлейн на пресс-конференции.

«Челси» занимает 10-е место в таблице чемпионата Англии — у клуба 48 очков после 35 матчей.