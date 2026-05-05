Игорь Бурбас рассказал подробности о выборе главного тренера сборной Украины

Игорь Бурбас рассказал подробности о выборе главного тренера сборной Украины
Бывший журналист Игорь Бурбас высказался о возможном назначении Андреа Мальдеры главным тренером сборной Украины. По его словам, вице-президент УАФ Сергей Ребров хотел видеть на посту главного тренера Игора Йовичевича.

«Компромиссный вариант с именем Андреа Мальдера — это потому, что Ребров хотел Йовичевича, но все остальные были против, никто не поддерживал его в этом.

Александр Шевченко хотел Мирона Маркевича, Андрей Шевченко вроде был не против, но не совсем Ребров — он хотел Йовичевича.

Шла речь, что Мальдера, возможно, ассистент. Мне говорили так же, что Андрей Шевченко видел больше способностей у Мальдеры-ассистента. Они вместе работали, и Мальдера, при всём уважении, очень классный специалист как ассистент, как аналитик. Но вышло так, что вот Андреа Мальдера — это кандидатура, которая удовлетворила абсолютно всех, то есть которую никто не блокировал», — сказал Бурбас у себя в подкасте.

Ранее о грядущем назначении Мальдеры сообщил Фабрицио Романо.

