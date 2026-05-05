Тренер «Челси» Макфарлейн после поражения от «Ноттингема»: эта команда амбициозна
Поделиться
Исполняющий обязанности главного тренера «Челси» Калум Макфарлейн прокомментировал поражение от «Ноттингем Форест» (1:3) в домашнем матче 35-го тура английской Премьер-лиги.
Англия — Премьер-лига . 35-й тур
04 мая 2026, понедельник. 17:00 МСК
Челси
Лондон
Окончен
1 : 3
Ноттингем Форест
Ноттингем
0:1 Авонийи – 2' 0:2 Жезус – 15' 0:3 Авонийи – 52' 1:3 Педро – 90+3'
«Я знаю эту команду. Я знаю их уже некоторое время, и они амбициозны. Они хотят лучшего для себя. Они хотят лучшего для этого клуба. И мы сделаем всё возможное, чтобы выиграть каждый матч до конца сезона. Всё, на чём я могу сейчас сосредоточиться, — это завтрашний день, завтра тренировка, мы разберём игру, попытаемся понять, почему, и постараемся обеспечить более высокий уровень игры против «Ливерпуля» через пять дней», — сказал 40-летний Макфарлейн на пресс-конференции.
«Челси» занимает 10-е место в таблице АПЛ— у команды после 35 матчей 48 очков.
Материалы по теме
Комментарии
- 5 мая 2026
-
06:15
-
06:04
-
05:54
-
05:53
-
05:45
-
05:35
-
04:50
-
04:37
-
04:32
-
03:49
-
03:10
-
03:08
-
02:17
-
02:09
-
02:05
-
01:54
-
01:44
-
01:30
-
01:22
-
00:58
-
00:57
-
00:43
-
00:42
-
00:37
-
00:22
-
00:18
-
00:02
-
00:01
- 4 мая 2026
-
23:58
-
23:57
-
23:44
-
23:42
-
23:39
-
23:39
-
23:34