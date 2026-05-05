Тренер «Челси» Макфарлейн после поражения от «Ноттингема»: эта команда амбициозна

Исполняющий обязанности главного тренера «Челси» Калум Макфарлейн прокомментировал поражение от «Ноттингем Форест» (1:3) в домашнем матче 35-го тура английской Премьер-лиги.

«Я знаю эту команду. Я знаю их уже некоторое время, и они амбициозны. Они хотят лучшего для себя. Они хотят лучшего для этого клуба. И мы сделаем всё возможное, чтобы выиграть каждый матч до конца сезона. Всё, на чём я могу сейчас сосредоточиться, — это завтрашний день, завтра тренировка, мы разберём игру, попытаемся понять, почему, и постараемся обеспечить более высокий уровень игры против «Ливерпуля» через пять дней», — сказал 40-летний Макфарлейн на пресс-конференции.

«Челси» занимает 10-е место в таблице АПЛ— у команды после 35 матчей 48 очков.