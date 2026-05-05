Килиан Мбаппе чувствует себя преданным и поставит жёсткий ультиматум «Реалу» — источник

В испанских медиа и соцсетях появилась новая волна слухов о напряжённых отношениях между лидерами мадридского «Реала» — Килианом Мбаппе и Винисиусом Жуниором.

Журналист Франсуа Галлардо сообщил, что французский форвард якобы чувствует себя преданным некоторыми игроками команды, включая Винисиуса. По его информации, мать Мбаппе Файза Ламари летом выдвинет ультиматум президенту клуба Флорентино Пересу.

Как утверждает Галлардо, окружение Мбаппе может поставить вопрос жёстко: либо «Реал» расстаётся с Винисиусом, либо команду покинет сам французский нападающий.

При этом официального подтверждения этой информации со стороны клуба или представителей футболистов пока нет. Ранее сообщалось, что игроки недовольны последней поездкой Мбаппе в Италию на фоне приближающего матча с «Барселоной».

