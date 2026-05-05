Главная Футбол Новости

«Шеффилд Уэнсдей» набрал 0 очков по итогам сезона английского Чемпионшипа

Комментарии

«Шеффилд Уэнсдей» со счётом 2:1 обыграл «Вест Бромвич Альбион» в заключительном матче 46-го тура английского Чемпионшипа и сумел избежать отрицательного количества очков по итогам сезона.

Англия — Чемпионшип . Чемпионшип. 46-й тур
02 мая 2026, суббота. 14:30 МСК
Шеффилд Уэнсдей
Шеффилд
Окончен
2 : 1
Вест Бромвич Альбион
Вест Бромвич
1:0 Чалоба – 36'     2:0 Палмер – 40'     2:1 Эхирн-Грант – 82'    

Ранее клуб был лишён 18 очков за многочисленные нарушения регламента лиги, касающиеся финансовых обязательств. В начале декабря у клуба было -10 очков. После победы над «Вест Бромвич Альбион» клуб зафиксировал в графе «очки» цифру «ноль».

Команда вылетела из Чемпионшипа за 13 туров до конца сезона — в конце февраля. Этот результат является антирекордом для английской футбольной лиги, которая объединяет Чемпионшип, Лигу 1 и Лигу 2.

«Шеффилд Уэнсдей» является четырёхкратным чемпионом Англии, трёхкратным победителем Кубка Англии, а также победителем Кубка лиги.

