Арсенал — Атлетико Мадрид. Прямая трансляция
4 мая главные новости спорта, футбол, хоккей, баскетбол, НХЛ, НБА, Кубок Стэнли, АПЛ

«Сити» потерял важнейшие очки в АПЛ, «Каролина» обыграла «Филадельфию». Главное к утру
«Манчестер Сити» спасся от поражения в матче АПЛ с «Эвертоном», но усложнил себе ситуацию в чемпионской гонке, «Каролина Харрикейнз» выиграла второй матч четвертьфинала Кубка Стэнли у «Филадельфии Флайерз», «Сан-Антонио Спёрс» с историческим рекордом Виктора Вембаньямы проиграл на старте 1/4 финала плей-офф НБА. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. «Манчестер Сити» избежал поражения от «Эвертона» в матче 35-го тура АПЛ.
  2. «Каролина» обыграла «Филадельфию» и повела 2-0 в серии плей-офф НХЛ.
  3. «Нью-Йорк» разгромил «Филадельфию» с разницей в 39 очков и повёл в серии.
  4. Килиан Мбаппе чувствует себя преданным и поставит жёсткий ультиматум «Реалу» — источник.
  5. Унаи Эмери — один из главных кандидатов на пост тренера «Реала» — talkSPORT.
  6. Спенсер Карбери из «Вашингтона» вошёл в тренерский штаб сборной Канады на ЧМ-2026.
  7. Виктор Вембаньяма побил рекорд плей-офф НБА по блок-шотам, державшийся более 40 лет.
  8. Гвардиола высказался о чемпионской гонке в АПЛ после потери очков в матче с «Эвертоном».
  9. «Сан-Антонио» уступил «Миннесоте». Вембаньяма установил рекорд НБА и оформил трипл-дабл.
  10. Гол Барбашёва и ассист Дорофеева помогли «Вегасу» обыграть «Анахайм» в Кубке Стэнли.

Топ-матчи вторника: «Арсенал» — «Атлетико» в Лиге чемпионов, плей-офф НБА и Кубок Стэнли
