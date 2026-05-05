«Сити» потерял важнейшие очки в АПЛ, «Каролина» обыграла «Филадельфию». Главное к утру
«Манчестер Сити» спасся от поражения в матче АПЛ с «Эвертоном», но усложнил себе ситуацию в чемпионской гонке, «Каролина Харрикейнз» выиграла второй матч четвертьфинала Кубка Стэнли у «Филадельфии Флайерз», «Сан-Антонио Спёрс» с историческим рекордом Виктора Вембаньямы проиграл на старте 1/4 финала плей-офф НБА. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- «Манчестер Сити» избежал поражения от «Эвертона» в матче 35-го тура АПЛ.
- «Каролина» обыграла «Филадельфию» и повела 2-0 в серии плей-офф НХЛ.
- «Нью-Йорк» разгромил «Филадельфию» с разницей в 39 очков и повёл в серии.
- Килиан Мбаппе чувствует себя преданным и поставит жёсткий ультиматум «Реалу» — источник.
- Унаи Эмери — один из главных кандидатов на пост тренера «Реала» — talkSPORT.
- Спенсер Карбери из «Вашингтона» вошёл в тренерский штаб сборной Канады на ЧМ-2026.
- Виктор Вембаньяма побил рекорд плей-офф НБА по блок-шотам, державшийся более 40 лет.
- Гвардиола высказался о чемпионской гонке в АПЛ после потери очков в матче с «Эвертоном».
- «Сан-Антонио» уступил «Миннесоте». Вембаньяма установил рекорд НБА и оформил трипл-дабл.
- Гол Барбашёва и ассист Дорофеева помогли «Вегасу» обыграть «Анахайм» в Кубке Стэнли.
