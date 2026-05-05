Каррагер: «Челси» выглядит как разваливающийся футбольный клуб

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер высказался о последних результатах лондонского «Челси». Накануне, команда потерпела поражение от «Ноттингем Форест» (1:3) в домашнем матче 35-го тура английской Премьер-лиги — этот проигрыш стал шестым подряд в чемпионате.

«Это шокирует, и это идёт сверху. Вчера на поле были пять или шесть настоящих игроков топ-уровня, и их победила вторая команда «Ноттингем Форест». Менее 12 месяцев назад они устроили взбучку «ПСЖ». Сейчас у них нет связи между игроками, тренерским штабом и фанатами. В каком-то смысле это хорошая вещь, потому что это говорит о том, что футбол — это не только трата денег, покупка игроков, текучка кадров. В футболе важно создать ощущение сплочённости, чего у них нет. Они выглядят как разваливающийся футбольный клуб», — сказал Каррагер в эфире Sky Sports.

«Челси» занимает 10-е место в таблице АПЛ— у команды после 35 матчей 48 очков.