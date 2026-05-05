Алисон Бекер является целью «Ювентуса» номер один на лето — Sky Sports

Итальянский «Ювентус» сделал голкипера «Ливерпуля» Алисона Бекера своей целью номер один на грядущее лето, информирует Sky Sports.

По информации источника, итальянский клуб хочет выделить серьёзные ресурсы на приглашение вратаря в Турин грядущим летом.

В данный момент голкипер находится на пороге своего заключительного года по контракту с «Ливерпулем», более того, клуб ещё в марте активировал опцию продления соглашения на 12 месяцев.

Алисон, который был первым номером «Ливерпуля» на протяжении почти восьми лет, пропустил пять последних игр из-за травмы задней поверхности бедра, но должен вернуться в строй до окончания сезона.

Источник добавляет, что боссы «Ливерпуля» осведомлены о ситуации с игроком и уже присматривают нового голкипера на случай, если 33-летний бразилец решит уйти.