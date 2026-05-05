Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Арсенал — Атлетико Мадрид. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Алисон Бекер является целью «Ювентуса» номер один на лето — Sky Sports

Алисон Бекер является целью «Ювентуса» номер один на лето — Sky Sports
Комментарии

Итальянский «Ювентус» сделал голкипера «Ливерпуля» Алисона Бекера своей целью номер один на грядущее лето, информирует Sky Sports.

По информации источника, итальянский клуб хочет выделить серьёзные ресурсы на приглашение вратаря в Турин грядущим летом.

В данный момент голкипер находится на пороге своего заключительного года по контракту с «Ливерпулем», более того, клуб ещё в марте активировал опцию продления соглашения на 12 месяцев.

Алисон, который был первым номером «Ливерпуля» на протяжении почти восьми лет, пропустил пять последних игр из-за травмы задней поверхности бедра, но должен вернуться в строй до окончания сезона.

Источник добавляет, что боссы «Ливерпуля» осведомлены о ситуации с игроком и уже присматривают нового голкипера на случай, если 33-летний бразилец решит уйти.

Материалы по теме
«Ливерпуль» раздражён позицией «Ювентуса» по трансферу Алисона — Calciomercato
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android