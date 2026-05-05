Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Арсенал — Атлетико Мадрид. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Денис Казанский высказался о результате матча «Эвертона» с «Манчестер Сити»

Денис Казанский высказался о результате матча «Эвертона» с «Манчестер Сити»
Комментарии

Спортивный комментатор Денис Казанский высказался о матче 35-го тура английской Премьер-лиги между «Эвертоном» и «Манчестер Сити» (3:3).

Англия — Премьер-лига . 35-й тур
04 мая 2026, понедельник. 22:00 МСК
Эвертон
Ливерпуль
Окончен
3 : 3
Манчестер Сити
Манчестер
0:1 Доку – 43'     1:1 Барри – 68'     2:1 О'Брайен – 73'     3:1 Барри – 81'     3:2 Холанд – 83'     3:3 Доку – 90+7'    

«То, что случилось только что в Ливерпуле… «Сити» заслужил потерю очков. И заслужил возвращение хотя бы с одним. «Сити» давил и доминировал. Доку и Шерки играли как и должны претенденты. Как и должны уверенные в себе и знающие, как побеждать. Забили… и встали. Удивительно. Просто необъяснимо. Встали и закончили играть в футбол. И «Эвертон» приговорил. Немедленно. Это ещё Доннарумма спасал. И всё равно пропустить…Три!!! Три!!!
С какими-то ошибками и неуверенностью команды, приговорённой к вылету. Не чемпионской ни разу. Аура неудачи проявлялась каждым передвижением мяча.

Насколько хрупкой оказалась защита, настолько же вдруг мощно заработала привычными оборотами атака.

Выдающийся гол Доку. Типичный Холанда. Ничья может иметь ключевое значение. Да будет иметь ключевое значение, чего уж. Вот этим необъяснимым отрезком, каким-то инфантильным и парадоксальным, «Сити» накрывает столы в Лондоне и своими руками кладёт шампанское «Арсенала» в ведёрки со льдом.

У «Арсенала» в чемпионате остаётся одна большая, очень большая игра — выезд с «Вест Хэмом». Максимум там — и… У «Сити» сопоставимая с выездом против «Эвертона» поездка в Борнмут. Ох, ещё возможен какой-то необъяснимый поворот в гонке. Пока не видимый.

Но вот сейчас «Арсенал»… ещё одна такая же блестящая игра, как с «Фулхэмом», только теперь против «Вест Хэма». И всё! Да, им (молоткам) тоже нужно. Одни за чемпионство, другие за жизнь выйдут в поле.

Нас ждёт абсолютно феноменальная игра в Лондоне. А ещё и Лига чемпионов. Но это уже другой разговор», — написал Казанский в телеграм-канале.

Материалы по теме
Топ-матчи вторника: «Арсенал» — «Атлетико» в Лиге чемпионов, плей-офф НБА и Кубок Стэнли
Топ-матчи вторника: «Арсенал» — «Атлетико» в Лиге чемпионов, плей-офф НБА и Кубок Стэнли
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android