Денис Казанский высказался о результате матча «Эвертона» с «Манчестер Сити»

Спортивный комментатор Денис Казанский высказался о матче 35-го тура английской Премьер-лиги между «Эвертоном» и «Манчестер Сити» (3:3).

«То, что случилось только что в Ливерпуле… «Сити» заслужил потерю очков. И заслужил возвращение хотя бы с одним. «Сити» давил и доминировал. Доку и Шерки играли как и должны претенденты. Как и должны уверенные в себе и знающие, как побеждать. Забили… и встали. Удивительно. Просто необъяснимо. Встали и закончили играть в футбол. И «Эвертон» приговорил. Немедленно. Это ещё Доннарумма спасал. И всё равно пропустить…Три!!! Три!!!

С какими-то ошибками и неуверенностью команды, приговорённой к вылету. Не чемпионской ни разу. Аура неудачи проявлялась каждым передвижением мяча.

Насколько хрупкой оказалась защита, настолько же вдруг мощно заработала привычными оборотами атака.

Выдающийся гол Доку. Типичный Холанда. Ничья может иметь ключевое значение. Да будет иметь ключевое значение, чего уж. Вот этим необъяснимым отрезком, каким-то инфантильным и парадоксальным, «Сити» накрывает столы в Лондоне и своими руками кладёт шампанское «Арсенала» в ведёрки со льдом.

У «Арсенала» в чемпионате остаётся одна большая, очень большая игра — выезд с «Вест Хэмом». Максимум там — и… У «Сити» сопоставимая с выездом против «Эвертона» поездка в Борнмут. Ох, ещё возможен какой-то необъяснимый поворот в гонке. Пока не видимый.

Но вот сейчас «Арсенал»… ещё одна такая же блестящая игра, как с «Фулхэмом», только теперь против «Вест Хэма». И всё! Да, им (молоткам) тоже нужно. Одни за чемпионство, другие за жизнь выйдут в поле.

Нас ждёт абсолютно феноменальная игра в Лондоне. А ещё и Лига чемпионов. Но это уже другой разговор», — написал Казанский в телеграм-канале.