Умяров — о матче с ЦСКА в Кубке: это отдельная игра, в которой будет огонь

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров высказался о предстоящем матче с московским ПФК ЦСКА. Команды встретятся в рамках финального матча Пути регионов Фонбет Кубка России.

«ЦСКА — команда, которая будет биться против «Спартака». В каком бы состоянии не были ни ЦСКА, ни «Спартак», дерби — это всегда особенные матчи, вне зависимости от состояния, результатов, тренеров, игроков. Какой-то прогноз на дерби тяжело сделать. Матч ЦСКА — «Спартак»: кто-то будет на последнем месте, а кто-то на первом. Без разницы. Это будет отдельная игра, в которой будет огонь. Думаю, это все понимают и знают», — сказал Умяров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.