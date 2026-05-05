Елагин эмоционально отреагировал на ничью «Манчестер Сити» с «Эвертоном»

Футбольный комментатор Александр Елагин отреагировал на ничью в матче 35-го тура английской Премьер-лиги между «Манчестер Сити» и «Эвертоном» (3:3). По состоянию на сегодняшний день «горожане» отстают от лидирующего «Арсенала» на четыре очка, но имеют игру в запасе.
«Вот это да! Когда изумительное мастерство одного игрока спасает репутацию партнёров по суперзвёздной команде. Доку, конечно, сотворил два совершенно фантастических удара. Не берущихся! Об ошибках Гехи и других, которые едва не стоили полноценных минус трёх очков, говорить не стоит. Результат абсолютно справедлив! Высочайший класс футболистов «Сити» нивелировал щедрость Фортуны по отношению к «Эвертону». Чемпионская гонка продолжается! Но теперь всё в руках «канониров», — написал Елагин в своём телеграм-канале.
- 5 мая 2026
-
09:40
-
09:35
-
09:30
-
09:28
-
09:27
-
09:22
-
08:30
-
08:27
-
08:03
-
06:46
-
06:45
-
06:15
-
06:04
-
05:54
-
05:53
-
05:45
-
05:35
-
04:50
-
04:37
-
04:32
-
03:49
-
03:10
-
03:08
-
02:17
-
02:09
-
02:05
-
01:54
-
01:44
-
01:30
-
01:22
-
00:58
-
00:57
-
00:43
-
00:42
-
00:37