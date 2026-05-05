Елагин эмоционально отреагировал на ничью «Манчестер Сити» с «Эвертоном»

Футбольный комментатор Александр Елагин отреагировал на ничью в матче 35-го тура английской Премьер-лиги между «Манчестер Сити» и «Эвертоном» (3:3). По состоянию на сегодняшний день «горожане» отстают от лидирующего «Арсенала» на четыре очка, но имеют игру в запасе.

«Вот это да! Когда изумительное мастерство одного игрока спасает репутацию партнёров по суперзвёздной команде. Доку, конечно, сотворил два совершенно фантастических удара. Не берущихся! Об ошибках Гехи и других, которые едва не стоили полноценных минус трёх очков, говорить не стоит. Результат абсолютно справедлив! Высочайший класс футболистов «Сити» нивелировал щедрость Фортуны по отношению к «Эвертону». Чемпионская гонка продолжается! Но теперь всё в руках «канониров», — написал Елагин в своём телеграм-канале.