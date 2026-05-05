Арсенал — Атлетико Мадрид. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Елагин эмоционально отреагировал на ничью «Манчестер Сити» с «Эвертоном»

Футбольный комментатор Александр Елагин отреагировал на ничью в матче 35-го тура английской Премьер-лиги между «Манчестер Сити» и «Эвертоном» (3:3). По состоянию на сегодняшний день «горожане» отстают от лидирующего «Арсенала» на четыре очка, но имеют игру в запасе.

Англия — Премьер-лига . 35-й тур
04 мая 2026, понедельник. 22:00 МСК
Эвертон
Ливерпуль
Окончен
3 : 3
Манчестер Сити
Манчестер
0:1 Доку – 43'     1:1 Барри – 68'     2:1 О'Брайен – 73'     3:1 Барри – 81'     3:2 Холанд – 83'     3:3 Доку – 90+7'    

«Вот это да! Когда изумительное мастерство одного игрока спасает репутацию партнёров по суперзвёздной команде. Доку, конечно, сотворил два совершенно фантастических удара. Не берущихся! Об ошибках Гехи и других, которые едва не стоили полноценных минус трёх очков, говорить не стоит. Результат абсолютно справедлив! Высочайший класс футболистов «Сити» нивелировал щедрость Фортуны по отношению к «Эвертону». Чемпионская гонка продолжается! Но теперь всё в руках «канониров», — написал Елагин в своём телеграм-канале.

Безумный триллер «Сити» — еле сделали 3:3! Какой подарок для «Арсенала» в гонке за золото!
