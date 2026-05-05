Симеоне принял решение о смене отеля перед ответным матчем с «Арсеналом» в ЛЧ

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне принял решение о смене отеля перед ответным полуфинальным матчем Лиги чемпионов УЕФА с «Арсеналом», сообщает The Touchline в соцсети Х. Испанский клуб должен был остановиться в том же отеле, где располагался во время встречи с «канонирами» в октябре. Тогда «Атлетико» потерпел крупное поражение со счётом 0:4.

Симеоне заметил закономерность и настоял на смене места проживания в последний момент. В результате футболистам пришлось быстро собрать вещи и переехать в другой отель за несколько минут до заселения.

На вопрос журналистов о причинах такого решения тренер ответил: «Новый отель дешевле». Симеоне опроверг слухи о возможных суевериях, связанных с предыдущим местом проживания команды.

Первый матч между «Атлетико» и «Арсеналом» завершился со счётом 1:1. Ответная игра пройдёт сегодня, 5 мая. Начало встречи в 22:00 мск.