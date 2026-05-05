Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Арсенал — Атлетико Мадрид. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Симеоне принял решение о смене отеля перед ответным матчем с «Арсеналом» в ЛЧ

Симеоне принял решение о смене отеля перед ответным матчем с «Арсеналом» в ЛЧ
Комментарии

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне принял решение о смене отеля перед ответным полуфинальным матчем Лиги чемпионов УЕФА с «Арсеналом», сообщает The Touchline в соцсети Х. Испанский клуб должен был остановиться в том же отеле, где располагался во время встречи с «канонирами» в октябре. Тогда «Атлетико» потерпел крупное поражение со счётом 0:4.

Симеоне заметил закономерность и настоял на смене места проживания в последний момент. В результате футболистам пришлось быстро собрать вещи и переехать в другой отель за несколько минут до заселения.

На вопрос журналистов о причинах такого решения тренер ответил: «Новый отель дешевле». Симеоне опроверг слухи о возможных суевериях, связанных с предыдущим местом проживания команды.

Первый матч между «Атлетико» и «Арсеналом» завершился со счётом 1:1. Ответная игра пройдёт сегодня, 5 мая. Начало встречи в 22:00 мск.

Лига чемпионов . 1/2 финала. 2-й матч
05 мая 2026, вторник. 22:00 МСК
Арсенал
Лондон, Англия
Не начался
Атлетико М
Мадрид, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Материалы по теме
Симеоне высказался перед матчем «Атлетико» с «Арсеналом» в 1/2 финала ЛЧ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android